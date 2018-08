Solliciteren en contract bij Laurens op één dag

De rode loper wordt vandaag uitgerold bij Laurens Blijdorp in Rotterdam-Noord. Wie zich aanmeldt via recruitment@laurens.nl is welkom. Als het klikt tussen de sollicitant en de instelling die vooral ouderenzorg biedt, wacht er een heel programma met als einde het zetten van een handtekening.



,,Als je binnenkomt, beginnen we met een kennismaking. Wie wil kan daarna solliciteren. Er volgt een selectiegesprek en als er een match is, spreken we gelijk over de arbeidsvoorwaarden'', vertelt een woordvoerder. ,,Het formele contract volgt later, nadat we een verklaring omtrent gedrag hebben gekregen. Maar als je voor de arbeidsvoorwaarden tekent,is het rond.''