Songfestival in Rotterdam of Den Haag? Ook provincie Zuid-Holland ziet het wel zitten

VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66 hadden het provinciebestuur gevraagd of het bereid was zich ‘maximaal in te spannen’ om het Songfestival volgend jaar naar Zuid-Holland te halen. ,,Het antwoord daarop is een volmondig ja”, meldt VVD-Statenlid Rense Weide tevreden. ,,De provincie wil graag helpen om de kansen van Rotterdam en Den Haag te vergroten.”