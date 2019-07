Songfestival-mania in Rotterdam: hotels rekenen nu al woekerprijzen

Ondanks dat de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam nog verre van zeker is, rekenen Rotterdamse hotels zich nu al rijk. In het festivalweekend vragen sommige hotels honderden euro's meer voor een kamer. Het aanbod is bovendien gering, omdat de bedrijven duizenden kamers hebben beloofd aan de organisatie van het mega-evenement in mei 2020.

Zo rekent het Art Hotel aan de Mijnsherenlaan in mei volgend jaar voor een 2-persoonskamer 318 euro per nacht, en in juni 99 euro. In Holiday Inn Express Rotterdam ben je met twee volwassen in het Songfestivalweekend voor een nacht 317 euro kwijt. Het Savoy Hotel komt in juni op 98 euro voor een 2-persoonskamer, die half mei 331 euro moet kosten. ,,Met een evenement gaan de prijzen omhoog‘’, zegt een medewerker. ,,Dat is altijd zo. Ook bij North Sea Jazz gebeurt dat, en pas nog toen Marco Borsato in de Kuip optrad.’’

Volgens Hotel New York-directeur Roel Dusseldorp, tevens voorzitter van de brancheorganisatie Rotterdamse Hotel Combinatie (RHC), is het onvermijdelijk dat de prijzen stijgen als het mega-evenement - van 2 tot en met 16 mei 2020 - in Ahoy wordt gehouden. Op verzoek van Rotterdam Partners hebben de Rotterdamse hotels én die in de omgeving 3000 kamers toegezegd, een belangrijk onderdeel van het bidbook. En dat was nog een hele toer, zegt hij.

,,Dat ging niet zonder slag of stoot’’, luidt de uitleg, ,,want mei is samen met september de drukste maand in Rotterdam. In de zomer was het appeltje-eitje geweest, maar in mei hebben we allemaal congressen en meetings in de stad. Als wij die 3000 kamers afgeven blijft er voor de hotelier - zeker in het centrum van Rotterdam - niet zoveel meer over. 40 tot 50 procent gaat naar het Songfestival, en met de groepen die al geboekt stonden is de koek dan al snel op.’’

Verdienen

En bij schaarste van een product, stijgen de prijzen. ,,En dan is het aan een individueel hotel of je er wel of niet aan meedoet. Je ziet dat je voor een kamer die normaal tussen de 100 en 150 euro kost dan ineens 200 tot 250 euro moet neertellen. Er zijn hotels die hogere prijzen vragen als het aanbod schaars is, maar dat is ieders goed recht.’’

Quote Als je binnen 30 minuten in Ahoy bent, is het akkoord voor de organisa­tie Roel Dusseldorp Hotel New York doet aan die prijsopdrijving overigens niet mee, benadrukt hij. ,,Ik heb 72 kamers, waarvan er 50 naar het Songfestival gaan. Voor 22 kamers had ik al gasten voor twee dagen. Zonde, maar die kan ik moeilijk afbellen. De kamers die dus overblijven zal ik de rest van de periode voor de normale prijs verhuren. Want er zijn zat mensen die naar Rotterdam willen in die periode, en die hoeven bij mij geen honderden euro's extra neer te leggen. Een nachtje weg kan al duur genoeg zijn.’’



Dusseldorp denkt dat het op 'piekmomenten’ overal volle bak zal zijn. ,,Den Haag heeft zich nu teruggetrokken dus dat geeft weer een beetje lucht. Daar is ruimte. Maar plaatsen als Capelle en Nieuwerkerk zitten al bij ons in het bidbook. Als je binnen 30 minuten bij Ahoy kunt zijn, is het akkoord voor de organisatie. Dus dan heb je het over heel wat hotels.’’

Proefballonnetje

Overigens is de RHC niet te spreken over de wijze waarop de PvdA de organisatiekosten voor Rotterdam - volgens burgemeester Aboutaleb ‘15 à 20 miljoen euro’ - wil terugverdienen. Fractievoorzitter Co Engberts lanceerde deze week het plan om de toeristenbelasting met een half procent te verhogen, om zo met telkens een miljoen euro per jaar de benodigde 15 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Ook in de gemeenteraad is voor dit voorstel nog niet al te veel steun.

Zo noemt Leefbaar Rotterdam-raadslid Geert Koster de suggestie van de PvdA zelfs ‘levensgevaarlijk’. ,,Zo prijs je jezelf uit de markt en is het risico groot dat je congressen zal mislopen’’, reageert hij. ,,Ik denk dat het budget uit de algemene middelen gaat komen. Dat is de stand van zaken. Het wordt dan gefinancierd uit een aantal jaren city marketing.’’

Quote Tante Truus uit Overijssel moet niet bloeden voor het Songfesti­val Roel Dusseldorp Fractievoorzitter Ellen Verkoelen is eveneens niet enthousiast over het ‘plan Engberts’. ,,Hij is van de pot gerukt. Ik ben het zo zat dat we de sores naar de toekomst overhevelen en de lol nu pakken. Dat betekent 15 jaar bloeden voor een éénmalig festival, niks daarvan. Boter bij de vis wat mij betreft.’’



,,Per 1 januari is de logiesbelasting al verhoogd’’, zegt HNY-baas Dusseldorp hierover, ,,zonder enige aankondiging of overleg. Daar hebben we toen tegen geageerd. En dat doen we ook tegen dat PvdA-plan. Want je gaat dan de kosten over een langere periode verhalen op mensen die daar helemaal niets mee te maken hebben. Tante Truus uit Overijssel die een weekendje Rotterdam wil doen moet niet bloeden voor het Songfestival. Dat vind ik krom. Ik zie dit als een proefballonnetje.’’

De in het stadhuis gebezigde redenatie dat het Songfestival gelijk staat aan ‘15 à 20 jaar city-marketing’ vindt hij eveneens ongelukkig. ,,Daar zullen ze bij Rotterdam Partners niet blij mee zijn. Die werken zich rot om Rotterdam op de kaart te zetten, en dat is echt niet te vergelijken met één dagje Songfestival‘’, meent Dusseldorp. Wat hem betreft kan het bedrag dat de stad jaarlijks binnenkrijgt aan toeristenbelasting worden gereserveerd voor dit doel. ,,Het moet gewoon uit de pot algemene middelen komen. Heel Rotterdam profiteert tenslotte van deze periode van drie weken, dus uiteindelijk verdient de stad het gewoon weer terug.’’

Vanavond spreekt de commissie evenementen in het stadhuis over het Songfestival. Volgende week dinsdag hakt de gemeenteraad een knoop door. Woensdag moet het Rotterdamse bidbook in Hilversum liggen.