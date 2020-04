Songfestival op anderhalve meter? 'Rotterdammers maken zoiets mogelijk’

,,Een festival op anderhalve meter? Dat wordt een hele uitdaging. Want bij het Eurovisie Songfestival gaat het juist om verbinden, contact maken met elkaar, en die anderhalve meter verbiedt dat. Natuurlijk draait het om de liedjes, maar de beleving eromheen, een stad die volop meeleeft, dat is minstens zo belangrijk. Het is als een EK voetbal, maar dan voor een andere doelgroep.

Of dat in Rotterdam Ahoy te exploiteren valt, dat vraag ik me af. Je zit dan met een totaal andere werkelijkheid. Misschien dat je tijdens de shows maar een paar duizend man kwijt kunt. Alles kan natuurlijk, maar of het dan de allure en uitstraling heeft van een songfestival, dat betwijfel ik. De fun, de sfeer is zó belangrijk. Mijn hoop en verwachting is dat we rond die tijd een vaccin hebben. Of groepsimmuniteit. En het songfestival in Rotterdam toch een groots muzikaal volksfeest kan worden.’’