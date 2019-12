Songfestivalthema ‘Open Up’ klinkt gastvrij, maar de hotelprijzen zijn dat allerminst

Het programma liet enkele hotels zien die prijsstijgingen van honderden procenten hanteren tijdens de finaleweek van het evenement. Zo vraag het ART hotel in april 526 euro voor een standaard tweepersoonskamer, maar betaal je 11 tot en met 17 mei maar liefst 3654 euro. A Small Hotel op de Witte de Withstraat in het centrum van de stad maakt het wel heel bont: waar je gewoonlijk 546 euro betaalt voor een weekje overnachten, betaal je in mei 11.762 euro. Dat is een prijsstijging van meer dan 2000 procent. Ook bivakkeren in een hostel met anderen op de slaapzaal is flink aan de prijs.