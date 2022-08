Souvenirs, seksspeeltjes, snacks: dit warenhuis voor zeelui had alles, toch is het nu failliet

Voor bemanningsleden was een bezoekje aan de winkels in de Botlek of Europoort niets minder dan een uitje. Andere gezichten, een andere omgeving: heerlijk om na een paar weken varen even van boord te zijn. Zelf op zoek gaan was niet nodig, winkelpersoneel kwam met bestelbusjes naar de terminal om klanten op te halen en - met volle tassen - terug te brengen. ‘Van ship tot shop’ was het motto.