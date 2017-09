SP weet Magis010 te redden door knulligheid van coalitie

,,Dank u! Dank u! Nu heb ik eindelijk weer een goede nachtrust.'' De gevierde vrouw is SP-raadslid Josine Strörmann. Ze probeert het enthousiasme van haar fans enigszins te temperen. ,,Nog niets is zeker hoor. We hebben hoop, dat is het belangrijkste.''



Een tiental medewerkers van de sociale werkvoorziening Magis010 is door het dolle heen, in de binnentuin van het stadhuis. Zojuist heeft de gemeenteraad tegen alle verwachting in hun club gered. Zo'n 1.200 Rotterdammers met een beperking verkeerden al maanden in onzekerheid. De gemeente wilde het contract met Magis010, met kringloopwinkels en postbezorging, niet meer verlengen. Dat is nu van de baan. De SP wist met een motie af te dwingen dat Magis010 toch mag deelnemen aan de aanbesteding. Feest dus, in de tuin van de stadhuis.