Spacecake valt verkeerd: man slaat op Rotterdam Centraal twee vrouwen en knijpt in borst

Nick (23) laat bedrijven online opvallen: ‘Ik heb een fijn inkomen en kan creatief bezig zijn’

Sinds jongs af aan is Nick in 't Veld (23) uit Rotterdam uit te tekenen met een camera in zijn handen. Eerst nog een wegwerpmodel met rolletjes. Op latere leeftijd investeerde hij in professionele apparatuur. Dat gebruikte hij voor zijn hobby. Inmiddels maakt hij er zijn werk van, met zijn bedrijf Veldvisuals.

25 juli