Spandoek Feyenoorders slecht ontvangen in Groningen

Column 'In de media zien we zelden mensen die twijfelen'

8 februari In Nederland eisen we van onszelf en van elkaar om een duidelijk standpunt in te nemen over alles. Je bent voor of tegen Zwarte Piet, je bent voor of tegen genderneutrale kinderkleding (- toiletten, - taal, enz). Baudet is een racist of niet; de mannen van Voetbal Inside zijn homofoob of niet.