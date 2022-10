Spanning in tbs-kliniek: personeel vertrekt door wangedrag van patiënten

Auto slaat over de kop in Rotterdam-zuid, bestuurder zwaarge­wond

Een bestuurder is zaterdagavond rond 18.30 uur op de Brede Hilledijk in Rotterdam-Zuid tegen een stilstaand voertuig gereden. De auto is hierbij ondersteboven op de weg terecht gekomen. De bestuurder raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

