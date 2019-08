Spanning voor wedstrijd: ‘Feyenoord is niet antisemitisch, Feyenoord is anti-Ajax’

Feyenoord en de fans houden hun hart vast voor de wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva, vanavond in de Kuip. Hoewel iedereen een voetbalfeest verwacht tijdens deze Europese wedstrijd, is er altijd de angst dat een paar idioten het verpesten met spreekkoren, sissende gaskamergeluiden of Palestijnse vlaggen. Op sociale media roepen supporters op om het netjes te houden en de club niet in diskrediet te brengen.

De officiële kanalen zijn er zeker van: het wordt een voetbalfeest. Toch sluimert altijd de angst voor een paar rotte appels die het voor de rest verpesten. ,,Als rasechte Feyenoorder en Jood houd ik mijn hart vast. Op de site lees ik al over Palestijnse vlaggen. En wat als Feyenoord achter komt? Ik hoop echt dat dat niet gebeurt,’’ zegt supporter Leon Leezer.



De supportersvereniging FSV De Feijenoorder waarschuwt daarom geen spullen mee te nemen die de UEFA als politieke uiting kan opvatten. Drie jaar geleden kreeg het Schotse Celtic een boete van bijna 10.000 euro omdat tientallen supporters met Palestijnse vlaggen zwaaiden. ‘Laten we de UEFA geen aanleiding geven om de club en daarmee de supporters te bestraffen’, schrijf De Feijenoorder op haar site.



De club riep eerder deze week al op om geen racistische spreekkoren te laten klinken. Daarnaast doet de club opnieuw een dringend beroep op supporters om geen fakkels, rookpotten en knalvuurwerk mee te nemen. Bij de fouillering worden vuurwerkhonden ingezet. Feyenoord heeft geen voorwaardelijke straf meer openstaan, maar wil graag uit het notitieblokje van de UEFA blijven.

Probleem

Het is een hardnekkig probleem in de Kuip. Antisemitisme is alom aanwezig onder Feyenoordsupporters. Joden worden nog altijd bespot door supporters van Feyenoord. De Rotterdamse geloofsgemeenschap ging daarom eerder dit jaar in gesprek met de supportersvereniging, justitie en de KNVB om de spreekkoren uit te bannen.

Het is niet de eerste poging het probleem te tackelen. Al in 1992 vinden spelers en het bestuur van Feyenoord dat het in actie moet komen tegen racisme. Massale spreekkoren over Joden, sissende gaskamergeluiden, het moet eindelijk afgelopen zijn in het stadion, stellen zij. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Volendam krijgen alle bezoekers een pamflet uitgereikt waarin bestuur en spelers stelling nemen tegen het aanwakkerende racisme op de tribunes.

Gesis

De druppel die de emmer toen deed overlopen was het wangedrag van duizenden supporters tijdens de Europa Cupwedstrijd van Feyenoord tegen het Israelische Hapoel Petach Tikva. Het gesis vanaf de tribunes en het massale ‘kankerjoden’ deden de trommelvliezen bij deze gelegenheid extra pijn. De UEFA deelde de Rotterdammers er een reprimande voor uit, zonder overigens zelf een oplossing voor het probleem aan te dragen, zo schreef Dagblad Trouw toentertijd.

,,Het mooiste zou zijn als deze eenmalige actie voldoende is” , zei Fred Blankemeyer, toenmalig manager van de Rotterdammers tegen Trouw. ,,Maar daar gelooft niemand in, was het maar waar.’’



Feyenoorders bezweren inmiddels dat de spreekkoren ‘wie niet springt, is een Jood’ niets met het Joodse volk te maken hebben. ,,We horen de hele wereld al denken: ‘ohjee, Feyenoord tegen de Joden’. Maar Ajax-joden zijn geen Joden en Ajax is geen Joodse club. Dat maakt de discussie altijd een treurig tafereel van onwetendheid,’’ schrijft de bekende Feyenoordsite FRFC1908. ,,Laten we de buitenwereld niet in hun waanideeën bevestigen door geintjes uit te halen. Feyenoord is niet antisemitisch. Feyenoord is anti-Ajax.’’

Misschien wel daarom klinkt het spreekkoor ‘wie niet springt, is een Jood’ nog geregeld door de Kuip. Hoewel supporters stellen ‘Joden’ slechts als geuzennaam te gebruiken, blijkt uit onderzoeken dat antisemitische leuzen in het stadion het anti-Joodse sentiment daarbuiten versterken. De grote vraag is dan ook hoe de UEFA de spreekkoren beoordeelt als ze vanavond toch te horen zijn.