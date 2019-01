Sparta werkt aan uitbreiding stadion: 1.100 zitplaatsen erbij

Column Wegkijken zit in de mens

6:56 Het was al laat op de avond, in het jaar 1996, toen een collega belde. Of ik nog even wat kon doen? Er had een jonge man naar de redactie gebeld. Hij wilde in de krant een pijnlijk, persoonlijk verhaal vertellen. Over seksueel misbruik, op school. Door een conciërge. 'Bel jij hem even?'