Speciale betonblokken voor nieuw leven in zee

Rotterdam­se strafadvo­caat uit functie gezet

8:40 De Rotterdamse strafadvocaat Derk van den E. (45) mag zijn functie niet meer uitoefenen. De Raad van Discipline heeft hem van het tableau geschrapt. De maatregel volgt op een schorsing van een halfjaar die de advocaat was opgelegd vanwege brandstichting in de vakantiewoning van een vriendin in Italië.