Speciale werkplaats in Rotterdam-Zuid om kinderen ambachten te laten zien: ‘Handwerk beleven’

Op school gebeurt dat volgens Mies nog maar zelden, omdat nauwelijks handvaardigheidslokalen en vakdocenten meer zijn. ,,En thuis zitten ze ook alleen maar achter de computer.’’ Zolang kinderen niet weten welke ambachten er bestaan en niet ervaren hoe leuk werken met de handen is, zegt Mies’ compagnon Jan Fuik, zullen ze later nooit voor zo’n beroep kiezen. ,,Terwijl we keihard makers nodig hebben.’’

Het is de bedoeling dat schoolklassen in Rotterdam een keer per jaar een halve dag een workshop volgen in een Makerij. De eerste is een samenwerkingsverband met de Vakschool Schoonhoven voor goud- en zilversmeden. Edelsmeden geven de workshops in ruil voor het kosteloos gebruik van de werkruimte in verzamelpand De Hillevliet. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt edelsmid Imane Drouk, die pas voor zichzelf is begonnen met haar eigen bedrijf in sieraden voor baby’s en kinderen.