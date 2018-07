Kinderen vinden vuurwapen op Eiland van Brienenoord

Video Indrukwek­ken­de herdenking van Orlando Boldewijn (17)

11:42 Met een indrukwekkende stille tocht is zaterdagavond in Den Haag de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam herdacht. Zo’n 130 vrienden, kennissen en familieleden liepen in de wijk Ypenburg de route die Orlando vlak voor zijn dood heeft afgelegd.