Spelende meisjes krijgen 1750 euro van wildvreemde man

Hartsvriendinnen Chloë Bijl en Evelien de Vries – allebei 11 jaar en klasgenootjes in groep 7 – speelden gistermiddag lekker buiten in Rotterdam-Prinsenland. Hangend op een grasveldje tegenover hun school concludeerden ze dat ze trek hadden in snoep, maar het tweetal had geen geld op zak.

Op dat moment zagen ze een man een stukje verderop spullen in het water gooien. Eerst een mobiele telefoon, daarna pasjes. Wat raar, dachten de meisjes, toen de man op hen af kwam. Vervolgens overhandigde hij hen een grote stapel bankbiljetten. In totaal 1750 euro. ,,Doe er maar iets leuks en goeds mee”, zei hij.

Verbaasd

Van zo’n groot bedrag hadden Chloë en Evelien veel snoep kunnen kopen. In plaats daarvan renden ze verbaasd naar hun school, waar Eveliens moeder ook werkt. Moeder Lisette Bakker schrok enorm, vertelt ze nu. ,,Ik dacht meteen aan afschuwelijke dingen, heb wel honderd keer gevraagd of de man niks raars had gezegd of kusjes wilde hebben. Maar nee, hij wilde alleen dat de meiden ‘iets goeds en leuks’ deden met het geld. Nou, iets goeds hebben ze zeker gedaan door het voorval meteen bij mij te melden. Ik ben apetrots op ze. Deze stoere meiden hebben het juiste besluit genomen en daar prijs ik ze voor.”

Moeder Bakker belde de politie, die naar school kwam om het geld in beslag te nemen. ,,Volgens mij gaat de politie proberen het terug te geven aan die meneer. Ik heb nog gevraagd of de meiden niet een paar euro mochten houden, het is toch sneu als ze niks krijgen na zo’n goede daad? Maar alleen als de man het geld weigert, mogen Chloë en Evelien het geld na een jaar ophalen.”

De meiden en hun ouders denken dat de wel érg gulle man verward is, omdat hij ook zijn eigen huissleutels in de sloot gooide. ,,We hopen dat hij hulp krijgt.”

Volledig scherm De meiden kregen een grote stapel bankbiljetten, die de politie heeft meegenomen. © Privéfoto Volledig scherm Chloë (rechts) en Evelien kregen gisteren tijdens het buitenspelen 1750 euro van een wildvreemde man. Ze hebben het geld meteen ingeleverd. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo