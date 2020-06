Spelers Feyenoord trekken portemonnee om fans op seizoenkaart te trakteren

Rotterdam­se danser Kirvan Fortuin (28) doodgesto­ken in Kaapstad, 14-jarig meisje aangehou­den als verdachte

14 juni De Afrikaanse danser en choreograaf Kirvan Fortuin is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken in Kaapstad. Een 14-jarig meisje is als verdachte aangehouden. Fortuin woonde lange tijd in Rotterdam en volgde een dansopleiding aan Codarts. Ook was hij een voorvechter voor de lhbti-gemeenschap. Hij werd 28 jaar oud.