Spijkenisser loopt op een haar na 90 miljoen euro mis in de Eurojackpot

Scooterrij­der zwaarge­wond na aanrijding met auto, automobi­list vast omdat hij mogelijk onder invloed was

11:20 Een scooterrijder is vrijdagavond rond 22.15 uur tegen een auto gebotst op de Westersingel ter hoogte van het Museumpark in Rotterdam. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij was mogelijk onder invloed van drank of drugs, laat een woordvoerster van de politie weten.