Spitsuur in Rotterdamse haven: meer dan drie keer zoveel cocaïne

Het afgelopen jaar is er opnieuw een recordhoeveelheid aan cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. In 2017 liep de vangst terug, maar vorig jaar werd er bijna 19.000 kilo van de drugs onderschept. Dat is meer dan drie keer zoveel als het jaar daarvoor.

Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. Het team dat is opgericht om de drugssmokkel tegen te gaan, onderschepte in totaal 109 partijen. In 2017 waren dat er 82. Niet alleen het aantal partijen, maar ook het volume daarvan is gegroeid. Naast coke werd er ook 3.378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne gevonden.

Vooral de periode rond kerst was druk voor het zogenoemde HARC-team. Rond de feestdagen werden er meerdere partijen cocaïne aangetroffen met een gewicht van in totaal bijna 4.000 kilo. De verstopplaatsen varieerden en liepen uiteen van containers tot drugs tussen ladingen vis en tropisch fruit. Hetzelfde team is ook betrokken geweest bij het onderscheppen van een grote drugspartij in Zeeland-West-Brabant: 3.000 kilo coke.

Het team HARC (Hit And Run Cargo) is een samenwerkingsverband tussen de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie. De meest opvallende vangst vorig jaar was een enorme lading cocaïne verstopt tussen de bevroren kippenlevertjes. Eind oktober trof de Douane zo'n 1.300 kilo aan tussen de kippenorganen. De straatwaarde? 30 miljoen euro.

Het vorige record stond op 13.000 kilo: dat is de hoeveelheid coke die in 2016 werd onderschept in de haven van Rotterdam. In 2017 was het een stuk minder. Toen werd er 'slechts’ 6.000 kilo onderschept. Het leek er op dat de cokesmokkel, vanwege de cijfers uit dat jaar, afnam. Die trend zette echter niet door.

Ook buiten de Rotterdamse haven is er veel meer cocaïne onderschept dan voorgaande jaren. In de Nederlandse én Belgische havens werd er afgelopen jaar in totaal 73.000 kilo onderschept. Het jaar daarvoor was dat 54.000 kilo.

