Splinternieuwe Mercedes ramt reclamebord voor concert René Froger

Supporters kunnen Feyenoord dag voor Klassieker toejuichen in de Kuip

16:00 Supporters die Feyenoord een hart onder de riem willen steken voor de Klassieker in Amsterdam kunnen de spelers zaterdagochtend toejuichen in de Kuip. Daar traint de ploeg van Jaap Stam die dag vanaf 10.30 uur. Een dag later is de aftrap bij Ajax in de Johan Cruijff Arena om 16.45 uur.