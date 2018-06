Spoedeisende hulp IJsselland dicht door computerproblemen

In het IJsselland Ziekenhuis zijn de spoedeisende hulp, verloskamers en operatiekamers gesloten door een grote computerstoring. Patiënten moeten naar andere ziekenhuizen in de regio.

De storing in de it-systemen ontstond vanmorgen in alle vroegte om tien voor half twee. Direct zijn medisch specialisten opgeroepen om te zien of er per patiënt in het ziekenhuis extra actie nodig was. Het ziekenhuis meldt in een verklaring dat de situatie in kaart is gebracht en onder controle is.

Een groot deel van het ziekenhuis ligt door de problemen echter stil. Nieuwe patiënten worden niet opgenomen. Ambulances rijden voorlopig niet naar Capelle aan den IJssel. Wie moet bevallen of een ongeluk heeft gehad, moet naar een ziekenhuis elders in de regio.

De patiënten die al in het ziekenhuis liggen merken weinig van de storing, waardoor hun elektronische patiëntendossier uit de lucht is. Welke medicijnen zij nodig hebben staat altijd op papier. ,,We zijn huist de vervanging van ons systeem aan het voorbereiden. Het systeem dat we nu hebben is wat ouder, wat als voordeel heeft dat we nog veel op papier doen'', zegt een woordvoerder.

De apparaten op bijvoorbeeld de intensive care doen het nog. Moet een van de huidige patiënten geopereerd worden, dan kan dit wel. Maar nieuwe patiënten moeten naar elders. Het laboratorium kan niet digitaal de uitslag van bijvoorbeeld een bloedonderzoek doorgeven, maar bij spoed kan dit ook mondeling. Omdat het zondag is, is het laboratorium ook veel rustiger, zegt het ziekenhuis.

Patiënten die in het ziekenhuis liggen zijn wel geïnformeerd over de computerproblemen. Het meest tastbare wat zij hiervan zien, is dat ze hun keuze voor de maaltijden niet via een ipad door kunnen geven. Dit gebeurt op papier. De voedingsassistente weet wat een patiënt wel of niet mag weten.