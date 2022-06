Spoedeisende hulp IJsselland Ziekenhuis ontruimd na brand: 13 patiënten geëvacueerd

Heldenrol voor oma bij beginnende brand, brandweer kan straat niet in door geparkeer­de auto’s

Bij een beginnende brand in een woning in de Rotterdamse wijk Sportdorp heeft een oma een heldhaftige rol gespeeld. Nadat ze door haar kleinkind per ongeluk buiten werd gesloten, zag ze door het raam de beginnende brand. Ze aarzelde geen moment en besloot met haar arm een ruit in te slaan, om zo toegang tot de woning te verschaffen.

