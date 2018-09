Spookrijdende automobilisten blokkeren ambulance op snelweg

Hierdoor werd de weg versperd voor een ambulance die met zwaailicht en sirene onderweg was naar het ongeval. De ambulancebroeders zijn zichtbaar geïrriteerd door het tafereel. Als de ziekenwagen loodrecht tegenover een andere auto komt te staan, opent de ambulance-bestuurder zijn deur en gebaart naar politie, die inmiddels ook ter plaatse is. De automobilist keert dan snel weer om, waarop de ambulance zijn weg kan vervolgen.



De file werd veroorzaakt door drie auto's die op elkaar waren gebotst. De ambulance is ter plaatse gekomen maar er zijn geen meldingen over gewonden.



Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt niet blij te zijn met de actie. ,,Het is levensgevaarlijk en betreurenswaardig dat dit gebeurt. De slagboom van de calamiteitendoorgang zit niet op slot, maar het is niet de bedoeling dat automobilisten die omhoog doen en tegen het verkeer in gaan rijden omdat ze geen geduld hebben. Helaas zien we het steeds vaker gebeuren dat weggebruikers de regels overtreden bij incidenten, met levensgevaarlijke situaties als gevolg." De verkeersdienst twitterde beelden waarop te zien is hoe meerdere automobilisten de weg verlaten via de doorgang. ,,Wij kunnen alleen maar waarnemen en de politie inschakelen. die treedt op en deelt bekeuringen uit."