Sportclub Feyenoord maakt met aandelendeal weg vrij voor nieuw stadion

De kogel is door de kerk. De leden van de Sportclub Feyenoord besloten vanavond in overgrote meerderheid om afstand te doen van hun Kuip-aandelen, waarmee mede de basis wordt gelegd voor de bouw van een nieuw stadion. Als onderdeel van de deal, ontvangt de amateurtak vanaf 2023 jaarlijks 275.000 euro van de stadionorganisatie. ,,En dat 40 jaar lang‘’, zegt secretaris Cees Ultee. Het totaalbedrag komt daarmee op 11 miljoen euro.

Hiermee komt een einde aan een langdurige soap rond het aandelenpakket van de amateurtak van Feyenoord, die met 53 procent een meerderheid in handen heeft van de aandelen in de Kuip. Vorige maand werd al over het ‘afsplitsen’ van de aandelen gesproken, maar toen waren er onvoldoende leden op de been om zo’n ingrijpend besluit te nemen. Vanavond volstond een ‘ja’ van twee derde van de aanwezigen. ,,Uiteindelijk was 92 procent vóór.’’

Met deze transactie wordt de weg vrijgemaakt om nieuwe investeerders aan te trekken voor het toekomstige stadion. De aandelen worden ondergebracht in de nieuwe bv De Kromme Zandweg, die later wordt omgezet in een stichting. De sportclub, het stadion en de profclub Feyenoord benoemen ieder een bestuurder. Bovendien behoudt de sportclub ‘zitplaatsrecht’ in het nieuwe onderkomen van Feyenoord, dat is gepland aan de Nieuwe Maas.

Geen garantie

Even leek er nog een kink in de kabel te komen, toen de Vrienden van de Kuip – vóór behoud van het huidige Stadion Feijenoord – met een tegenbod à 15 miljoen euro kwamen. Het bestuur van de sportclub besloot dit voorstel door een toetsingscommissie onder de loep te laten nemen. ,,Die heeft besloten dit bod af te wijzen. Er was geen enkele garantie’’, zegt penningmeester Peter Bak.