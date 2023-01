Sportende tieners geteisterd door straatrovers: ‘Jongetje van 13 moest zelfs naar ziekenhuis’

Is dure designsnea­ker aankno­pings­punt in onderzoek naar aanslag op woning in Ommoord?

Een designsneaker van het merk Christian Louboutin, waarvan een paar al snel enkele honderden euro’s kost, zou weleens een belangrijke schakel kunnen zijn in het onderzoek naar een verwoestende aanslag op een woning in Rotterdam-Ommoord. Want de schoen werd kort na de explosie vlakbij het huis gevonden en de politie sluit niet uit dat die van één van de daders is.

19 januari