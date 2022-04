Sporthal Barendrecht toch niet nodig voor Oekraïne-opvang

Burgemeester Govert Veldhuijzen onderstreept dat de Waterpoort niet helemaal uit beeld is. ,,De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen geopend in Rotterdam. Daar kunnen vluchtelingen maximaal 72 uur verblijven voor de eerste opvang. Mocht dat onvoldoende zijn, dan kan de regio altijd een beroep doen om de Waterpoort te gebruiken als zogenoemde overlooplocatie. We hebben dan 48 uur de tijd om de sporthal opnieuw in te richten en de gebruikers te informeren.”

De gemeente Barendrecht is nog op zoek naar Oekraïense inwoners die iets willen betekenen voor de vluchtelingen. ,,Het is belangrijk dat we ze zo goed mogelijk opvangen en helpen met wat ze nodig hebben. Het is voor hen prettig om in eigen taal te communiceren, zodat ze zich sneller thuis en gehoord voelen.” Hij vraagt verder Oekraïense vluchtelingen, die zich nog niet hebben ingeschreven bij de gemeente, dit alsnog te doen. ,,Daarmee kunnen ze een beroep doen op financiële ondersteuning.”