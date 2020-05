Sporthuis Pim Doesburg sluit na bijna 50 jaar de deuren

Blue DriveThru: lokaal lekkers halen bij de oude wildwater­baan

12:00 De Blue DriveThru. Klinkt exotisch, als een stomende nachtclub in Verweggistan, maar integendeel, dichter bij huis kan niet. Het is namelijk de ‘afhaalstraat’ van BlueCity in het Rotterdamse ex-zwemparadijs Tropicana. Ze hebben alleen maar duurzame, lokaal geproduceerde levensmiddelen en lekkers van restaurants uit de buurt. Donderdag gaan ze open, honderd procent contactloos.