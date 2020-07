Sporttassen vol cocaïne per toeval ontdekt in Rotterdamse haven

Gasleiding geraakt: twaalf woningen ontruimd in IJsselmon­de

17:15 Bewoners van een flat in Rotterdam-IJsselmonde moeten het vannacht zonder gas doen. Bij het saneren van asbest in de garagebox onder de flat werd vanmiddag per ongeluk een gasleiding geraakt. Twaalf appartementen erboven moesten snel worden ontruimd. Het gas is daarna afgesloten.