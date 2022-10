Spot tijgers in Thailand en babyvossen in de Rocky Mountains, gewoon vanuit je stoel in Rotterdam

Twee personen gewond bij steekinci­dent in Rotterdam

Twee personen zijn in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekincident in Rotterdam. De politie kreeg de melding binnen van een RET-medewerker die op het stationsplein in Schiedam twee gewonden zag zitten. Een van hen is gestoken. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

3 oktober