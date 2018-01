Spruitjesteler rijdt dronkaard met heftruck schuur uit: Hij sliep gewoon door!

De man was zo dronken dat hij niet eens wakker werd van het ritje. ,,Ik heb 'm voor de uitlaatlucht van de koeling neergezet, dat is lekker warm. En daarna de politie gebeld om te vragen waar ze bleven.''

Want op dat moment hield de Hongaar de buurt al een tijdje bezig. Een buurman trof de man eerder al laveloos aan midden op de Groendalseweg - 'levensgevaarlijk'- en zette 'm op het erf van Noordhoek. Vanaf daar was hij de schuur in gelopen. Dat liep al snel in de gaten. ,,Ineens klonk er een hoop gestommel, was 'ie tegen de kisten aan gevallen. Daarna viel hij weer in slaap.''