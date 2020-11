Spullen gestolen na dood van 2-jarig meisje: nog niet alle daders opgepakt

Zou het nu echt? Poortge­bouw snakt naar ‘strak in de lak’

2 november Het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren: een ‘grote beurt’ voor het Poortgebouw (1879) in Rotterdam. De eigenaren van het ernstig vervallen rijksmonument op Zuid hebben een aannemer gevonden die het pand weer strak in de lak kan zetten. Het wachten is nu op de vergunningen. Rotterdam is blij dat er eindelijk schot in de zaak zit.