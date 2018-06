Staalbedrijven slaan handen ineen voor bouw van nieuw Feyenoordstadion

Column Leefbaar is, om het op zijn Rotterdams te zeggen, genaaid

8:48 Stemmen heeft geen zin. Zo moeten de kiezers van Leefbaar denken sinds hun partij - met elf zetels de grootste in de Rotterdamse raad - politiek buitenspel is gezet. Fractievoorzitter Joost Eerdmans spreekt van een cordon sanitaire. In sommige reacties lees en hoor ik dat hiervan geen sprake is, omdat Leefbaar heeft deelgenomen aan het huidige college. De partijen zouden nu slechts de voorkeur geven aan een andere coalitie. Niks mis mee toch? Wellicht.