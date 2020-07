Staan we toch weer in de file, ondanks alle goede voornemens

Vooral dankzij de gemeente Krimpen aan den IJssel. De wisselstrook van de Algerabrug ging maandag voor anderhalve maand dicht vanwege werkzaamheden, maar dat was ze even vergeten te melden aan de automobilisten. Geen informatieborden, geen nieuwsbericht. Met enorme files rond de brug van dien. Het gemeentebestuur, ambtenaren en de aannemer mogen blij zijn dat die hele stoet niet tegen hen is opgetrokken.