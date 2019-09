Staatsbedrijf Gasunie stapt in megaproject: restwarmte via leiding van Rotterdamse haven naar Den Haag

De Gasunie verlegt de bakens nu de gaskraan in Groningen steeds verder dicht gaat. Het staatsbedrijf stapt in een megaproject om hitte uit de Rotterdamse haven via een nog aan te leggen pijpleiding te transporteren naar Den Haag.

Daarmee kunnen straks woningen en bedrijven in de Randstad worden verwarmd, maar ook bijvoorbeeld kassen in het Westland. Dat scheelt tonnen CO2 die de lucht in gaan, omdat de huizen en tuinbouw nu nog afhankelijk zijn van gas.

De ooit zo winstgevende Gasunie zet hiermee een eerste, concrete stap om het bedrijf minder afhankelijk te maken van de omstreden boringen in Groningen. Het warmteproject, waarmee tientallen miljoenen euro’s gemoeid zijn, wordt geregisseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Minister Eric Wiebes stuurt naar verwachting komende week een brief aan de Tweede Kamer over de opdracht aan de Gasunie.

Interessant alternatief om klimaatdoelstellingen te halen

Om de klimaatdoelstellingen te halen geldt het gebruik van industriële restwarmte als een interessant alternatief. Laat de hitte niet via schoorstenen verdwijnen, maar pomp het in het warmtenet, is het motto. In Rotterdam-Zuid worden al vele tienduizenden woningen verwarmd met hitte uit de Rotterdamse haven.

Dat gekozen is voor een leiding dwars door Zuid-Holland is logisch, zeggen ingewijden, want dit is het drukstbevolkte gebied van Nederland. Gesproken wordt van een ‘heel grote leiding op wereldschaal’ en ‘een internationaal voorbeeldproject’. Het wordt gezien als een belangrijke stap in de energietransitie. Bovendien kunnen later nog andere energiebronnen worden gekoppeld, aardwarmte bijvoorbeeld.

Het is de eerste keer dat het Rijk – via de Gasunie - in een warmwaterproject stapt. Het zijn tot nu toe gemeenten en soms provincies die de energietransitie van gas naar restwarmte proberen vlot te trekken, met wisselend succes. Het Warmtebedrijf Rotterdam bijvoorbeeld is zwaar verliesgevend. Over deze nieuwe leiding is ook jaren gesteggeld. Steeds bleek de aanleg echter een stap te ver voor private bedrijven als Eneco.