Stad hangt vol met schermen tijdens halve finale Feyenoord: waar kijk jij naar de wedstrijd?

met video Grote zoekactie naar stuurman Wilco (20) is gestopt: ‘Dieptriest dat het zo moet eindigen’

De massale zoekactie naar het lichaam van de Urker stuurman Wilco de Groot (20) is gestopt. Dat is besloten in overleg met zijn familie. ,,We hebben alles gedaan wat binnen ons vermogen ligt’’, zegt Pieter Keuter van dregteam SOAD. ,,Het is dieptriest dat het zo moet eindigen.’’

