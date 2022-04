Stadion de Kuip: ‘Rekening vandalisme bij bekerfinale via KNVB naar Ajax’

Naast het bekogelen van de ME met vuurwerk én met bivakmutsen een PSV-vak binnendringen, hebben Ajax-supporters opnieuw veel schade aangericht tijdens de Bekerfinale in het stadion van aartsrivaal Feyenoord. ,,We zullen alles herstellen en de rekening presenteren aan de KNVB, die deze daarna weer bij Ajax legt’’, zegt stadiondirecteur Jan van Merwijk.

Vernielde toiletpotten, wasbakken die van de muur zijn getrokken, brandstichting op de wc en ontelbare stickers. Van Merwijk had het na eerdere finales met de Amsterdamse ploeg in de Kuip al verwacht. ,,Het zijn niet álle toiletten, laat ik dat duidelijk zeggen, maar een klein groepje is losgegaan en heeft de boel gesloopt.’’ Het achterlaten van stickers als visitekaartje doen veel clubs bij de bekerfinale maar het kost wel veel mankracht om ze allemaal weer te verwijderen.

Klassieker

Aan de kant waar de PSV-supporters zaten, was amper schade. ,,Wel moeten we daar brandvlekken herstellen door het afsteken van fakkels.’’ De schade zou 10 tot 20.000 euro zijn. Verder spreekt de stadiondirecteur over ‘een mooi affiche op een prachtige dag in een mooie Kuip’. ,,Veel beter dan de lege tribunes van verleden jaar.’’

Ajax-supporters zijn al sinds 2009 niet meer welkom bij competitiewedstrijden tegen Feyenoord. ,,Dit soort gedrag maakt het steeds lastiger om ooit wel weer uitpubliek toe te staan bij de klassieker. Eerlijk gezegd: Ik denk niet dat dat nog gebeurt’’, zegt Van Merwijk. ,,Het risico is te groot. Aan beide kanten zit de rivaliteit te diep.’’ Bij de klassieker in de Kuip werd dit seizoen de spelersbus van Ajax bekogeld met vuurwerk.

Sneuneuzen

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Veiligheid en Justitie -zelf Ajax-fan- spreekt ondertussen haar woede uit over het geweld van supporters voor, tijdens en na de bekerfinale. De politie moest een aantal keer in actie komen om de orde te herstellen.

Quote Dit is crimineel gedrag en het maakt je daarnaast een enorme sneuneus die zich kapot moet schamen. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius

,,Dit deugt echt niet’’, schrijft Yesilgöz-Zegerius op twitter. ,,Voor de duidelijkheid: je bent geen voetbalsupporter als je de politie belaagt of echte supporters van hun plek verjaagt. Dit is crimineel gedrag en het maakt je daarnaast een enorme sneuneus die zich kapot moet schamen.’’

Reltuig

,,Het is goed dat de minister spreekt over sneuneuzen, maar ik heb het nog liever over reltuig’’, zegt Maarten Brink van politievakbond ACP. ,,Het zijn raddraaiers die erop uit zijn geweld te gebruiken tegen de politie en de boel te verstieren. Of ze nu winnen of verliezen. Dit gedrag, zoals het gooien van vuurwerk, moeten we echt nooit normaal vinden. Het is te idioot voor woorden hoeveel politiemensen nodig zijn voor zo'n bekerfinale, die daardoor niet op straat kunnen zijn.

Voor de wedstrijd gooiden PSV-supporters vanuit een bus vuurwerk naar een politiebusje. Vier bussen uit Amsterdam werden op de A15 op een parkeerplaats gezet, omdat de inzittenden met opzet het fouilleren bij vertrek in Amsterdam hadden ontlopen. Twee bussen reden uiteindelijk toch nog naar de Kuip, twee andere gingen direct naar huis.

Bivakmutsen

Tijdens de wedstrijd drongen Ajax-fans met bivakmutsen op een vak met veel kinderen binnen. Er raakten twee PSV-supporters lichtgewond. Eén agent moest naar het ziekenhuis met een handwond. Vijf Ajax-supporters krijgen een maatregel van de Kuip opgelegd omdat zij zich niet aan de huisregels hielden door het uitbreken uit hun vak.

Na het verlies vielen Amsterdamse supporters de ME aan en bekogelden ze agenten met vuurwerk en het luik van een dakraam van een van de bussen.

In totaal waren er buiten het stadion 22 arrestaties. Maandagochtend zat nog één verdachte vast voor drugsbezit en opruiing. Van de andere 21 komen sommige er vanaf met een boete, anderen met een dagvaarding. Dat betekent dat ze op een later moment voor de rechter moeten verschijnen.

Volledig scherm De ME werd aangevallen met vuurwerk. © AD

