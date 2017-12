Stadion Feijenoord duikt flink in de rode cijfers

Vooral de externe kosten en uitbesteed werk drukken met ruim 13 miljoen euro flink op de begroting. Alles bij elkaar wordt meer dan één miljoen euro opgesoupeerd door uitgaven aan de ontwikkeling van het nieuwe stadion voor Feyenoord. De stadiondirectie spreekt op dit moment een de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs over een ‘brugkrediet’, wat directeur Jan van Merwijk volgend jaar ook meer financiële armslag moet geven.



,,De cijfers zijn net als vorig jaar rood vanwege het feit dat we de voorbereidingskosten voor het nieuwe stadion in de winst- en verliesrekening hebben opgenomen’’, legt hij uit. ,,Volgend boekjaar zullen deze voorbereidingskosten gedragen worden door de bv die voor het nieuwe stadion is opgericht en zal Stadion Feijenoord NV, conform begroting, zoals gebruikelijk in de jaren voorafgaand aan de stadionontwikkeling weer een positief bedrijfsresultaat boeken.’’