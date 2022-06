Stadiondiscussie laait meteen weer op na Kuip-kritiek Van Gaal: ‘Het is goed dat dit wordt gezegd’

Het zou wel eens kunnen zijn dat de interland tegen Wales, van de week in De Kuip, voorlopig het laatste Oranje-duel zal zijn in Stadion Feijenoord. Want aan voetbalbond KNVB zal de sneer van Van Gaal over de beroerde toestand van het Rotterdamse icoon zeker niet voorbij gaan. En zo wellicht één van de laatste bronnen van inkomsten voor het toch al in zwaar weer verkerende stadion op termijn in gevaar komen. Een - waarschijnlijk onbedoeld - extra zetje richting de financiële afgrond.