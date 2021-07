Stadsbeheer verwijdert schokkende antisemitische graffiti Berghuis direct: ‘Vreselijk’

‘Idiote actie’ aan adres Berghuis krijgt mogelijk staartje; bedreigend spandoek ‘onder aandacht’ politie

19 juli Het bedreigende spandoek aan het adres van Steven Berghuis krijgt mogelijk nog een staartje. De politie laat weten dat het ‘de aandacht’ heeft, maar wil nog niets kwijt over de vraag of er iets, en zo ja wat, tegen de makers wordt ondernomen. De zaak doet denken aan de pop van Kenneth Vermeer die vijf jaar geleden met een touw om de nek in de Arena bungelde.