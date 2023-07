Stafford (35) gaat zijn broertje achterna: ook hij krijgt tbs met dwangverpleging na doden van naaste

Met video Politie treft 8,5 kilo aan hennep en duizenden euro’s cash aan in woning Rotterdam-Oost

In een woning aan de Hantje de Jongstraat in Rotterdam-Oost zijn 8,5 kilo aan gedroogde hennep en duizenden euro's aan cashgeld aangetroffen. De politie heeft twee personen aangehouden en een voertuig in beslag genomen.