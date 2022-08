Stakingen bij NS hebben vrijdag grote gevolgen in regio Rotterdam: ‘Je kunt de trein beter niet nemen’

NS niet naar rechter om staking in Noord-Nederland te voorkomen

Op elke stakingsdag komt een andere regio aan de beurt. Woensdag staakt het treinpersoneel in de regio Noord. ,,In de rest van het land verwachten we zo veel mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden. Raadpleeg de Reisplanner kort voor vertrek”, aldus de NS.