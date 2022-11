Stalker zes jaar na dato voor de rechter vanwege brand die Bram en Lucia (84) het leven kostte

De 54-jarige R. zit momenteel een gevangenisstraf van twaalf jaar uit. Die kreeg hij voor het stichten van vier branden in Hellevoetsluis. Deze vonden in april en mei van 2016 plaats. De Spijkenisser stak drie voordeuren in brand en één schuur.

De brand vond plaats aan de Gruttostraat.

Hij handelde uit jaloezie: R. kon het niet verkroppen dat zijn ex omging met een Hellevoeter. Laatstgenoemde probeerde hij te raken door bij hem, diens zus én de ex brand te stichten. De Hellevoeter was zelfs twee keer aan de beurt.

In dezelfde periode - op 20 mei - vond de fatale brand aan de Gruttostraat plaats. Dit inferno verscheen echter niet op de aanklacht tegen de Spijkenisser: de verwoesting was zó groot dat het specialisten nooit is gelukt om vast te stellen dat het om brandstichting ging.

Bram en Lucia Lampers kwamen om het leven bij een brand in hun Hellevoetse woning.

Briefje met adressen

Het Openbaar Ministerie (OM) probeert nu alsnog een veroordeling af te dwingen door middel van schakelbewijs. Belangrijk zijn onder meer patronen die bij de andere vier branden zijn ontdekt en iets kunnen zeggen over het vuur aan de Gruttostraat.

Tijdens een eerdere zitting kwam bijvoorbeeld een briefje aan de orde dat de politie in het huis van de Spijkenisser had gevonden. Op het papiertje stonden namen en adressen van de getroffen personen. Ook de gegevens van het omgekomen echtpaar waren genoteerd. Opvallend genoeg vonden de branden in volgorde van opschrijven plaats.

Het is dus niet zo dat het OM ineens de beschikking heeft gekregen over glasheldere camerabeelden, zegt een woordvoerder. ,,En toch zien we genoeg reden om te veronderstellen dat deze man iets met de fatale brand te maken heeft. We denken voldoende bewijs te hebben om de zaak voor de rechter te brengen.”

R. heeft altijd ontkend de branden te hebben gesticht. De zaak wordt op dinsdag en woensdag behandeld.

