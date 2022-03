Stalling Rotterdam CS geopend met plek voor duizend fietsen: ‘Fiets en het OV is een goede combinatie’

Bij het Centraal Station van Rotterdam is woensdag een stalling geopend die plek biedt aan duizend fietsen en brommers. De nieuwe plaatsen zijn gerealiseerd naast het busstation op de Conradstraat. Verkeerswethouder Judith Bokhove legt uit wat het belang van de nieuwe stalling is.

Is er echt nog zoveel extra stallingruimte nodig voor fietsen?

,,Er wordt steeds meer en meer gefietst. De fiets en het openbaar vervoer is een goede combinatie, zeker ter vervanging van de auto. Daarom is het belangrijk om nieuwe stallingen te plaatsen, zeker bij stations. Deze stalling zit nog dichter bij de trein, je kan zo doorlopen naar de zijingang van het station. We weten ook dat we het fietsgebruik kunnen stimuleren met veilige fietsenstallingen. Niet alleen de fietsinfrastructuur op de wegen is belangrijk, mensen vinden het ook fijn om een prettige ruimte te hebben waar de fietsen veilig kunnen staan.’’

De benzineprijzen schieten omhoog. Zal het aantal fietsen in de nieuwe stalling daarom alleen maar toenemen?

,,De benzineprijzen kunnen inderdaad gaan bijdragen. Op Twitter kwam ik al een mooie uitspraak tegen rondom de oorlog in Oekraïne. ‘Als je Oekraïne wil steunen, verander je van pomp.’ Dus van benzinepomp naar fietspomp. Dat is iets wat bij mensen steeds vaker door hun hoofd speelt. Maar ook de toegenomen verkeersveiligheid voor fietsers, bijvoorbeeld door de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, zorgt voor een toename van het aantal fietsers.’’

Kan ik in de nieuwe stalling ook een grote bakfiets kwijt?

,,Jazeker, er is ruimte voor afwijkend formaat fietsen. Zo kunnen moeders bijvoorbeeld hun kinderen met de bakfiets naar school brengen en daarna hun fiets in de stalling zetten, zodat ze verder kunnen reizen met het openbaar vervoer. Met duizend plekken is er genoeg ruimte. De tijdelijke stalling bij het Weena gaan we opruimen, maar we willen een deel inrichten voor deelscooters, brommers en snorfietsen.’’

