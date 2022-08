Standbeeld Piet Hein beklad: ‘Tegen de VOC-mentaliteit’

De meningen over de zeeheld zijn in Rotterdam al langer verdeeld. Het is niet de eerste keer dat het beeld wordt beklad: twee jaar terug eiste actiegroep ‘Helden van Nooit’ een actie op. Dit was onderdeel van een actie waarbij de actiegroep meerdere volgens hen ‘dubieuze gedenktekens’ in Rotterdam had bewerkt. Naast de beelden van Piet Hein werd ook het standbeeld van Pim Fortuyn en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art slachtoffer.