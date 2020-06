Standbeeld van Piet Hein in Rotterdam besmeurd en beklad: hij is een ‘killer’ en een ‘dief’

Hoewel de oproep was om Piet Hein in het water te kieperen, staat de veelbezongen en omstreden zeeheld nog op het droge. Maar het is duidelijk dat het beeld flink is toegetakeld. Het lijkt erop dat de rode verf bloed moet voorstellen. Het beeld is al langere tijd omstreden. Er was in 2017 het voornemen om een nieuw bordje met informatie over het vermeende slavenverleden van Piet Hein te plaatsen. Het is niet bekend of dat daadwerkelijk is gebeurd.



Het Witte de With Center for Contemporary Art wil al langere tijd van zijn naam af. Witte de With was een ‘foute zeeheld’ en in de huidige tijd kan deze naam niet langer, stelde de organisatie al in 2017. Die stellingname van het kunstcentrum volgde na een oproep van een groep kunstenaars.