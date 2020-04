Stankoverlast in Rijnmondgebied

Kankerpa­tiënt met vragen over corona? Erasmus MC geeft online antwoord op vragen

23 april Voor kankerpatiënten die vragen hebben over corona, of ongerust zijn over hun gezondheid, houdt het Erasmus MC vrijdag de eerste online informatiebijeenkomst. Vragen stellen kan tijdens de webinar of vooraf. Het kan bijna niet dat antwoord uitblijft, want in het panel zitten twee hoogleraren, een specialist, een psychiater en iemand van patiëntenorganisaties.