Staphorst aan de Maas gaat ruiken naar zweet en testosteron

Een dag eerder had coalitiepartner DENK ook slechts twee kerels naar voren geschoven. Door mijn hoofd schoot heel onfatsoenlijk: Kalifaat aan de Maas! Ja, was een beetje flauw, want ik wist toen al dat D66 - behalve een man - tussen de honderdduizenden Rotterdamse vrouwen ook nog een geschikte wethouder had ontdekt. Bovendien, de VVD zou weldra de eigen kandidaten bekendmaken en in die partij barst het van de capabele vrouwen.