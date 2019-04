Startnummers voor Rotterdam Marathon uitverkocht

Gouden speld voor Spar­ta-supporter: ‘In mijn hoofd ben ik altijd met de club bezig’

1 april Sparta-supporter Dennis Stoute (67) is vandaag in het zonnetje gezet door zijn club. De Rotterdammer kreeg voorafgaand aan de wedstrijd Sparta - MVV van de clubleiding de gouden Sparta-speld, een onderscheiding voor supporters die veel waarde hebben voor de club. Stoute is niet alleen 50 jaar supporter, maar ook vrijwilliger in de fanshop van de Kasteelclub. Hij is dit jaar de enige die de onderscheiding krijgt.