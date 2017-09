Steeds meer fusies christelijke en openbare scholen

Het samengaan van christelijke en openbare scholen met weinig leerlingen lijkt steeds vaker dé oplossing voor de alsmaar afnemende leerlingenaantallen in plattelandsgebieden. Vooral op Voorne-Putten hebben scholen veel last van krimp. In 2015 telde het eiland 15,3 procent minder leerlingen dan tien jaar eerder, een hoger percentage dan elders in Nederland. Veel scholen hebben nog maar tientallen leerlingen over en door de toenemende vergrijzing zal het de komende jaren alleen maar slechter worden.



Uit een rapport over de toekomst van het basisonderwijs op het eiland van begin dit jaar bleek dat voor een derde van de 75 scholen op Voorne-Putten sluiting dreigt als er niets gebeurt. Verscheidene scholen zouden al onder de opheffingsnorm zitten. Als scholen daar drie jaar lang onder blijven, krijgen ze geen geld meer van het rijk en moeten ze dicht.



Op het naastgelegen eiland Hoeksche Waard hebben scholen eveneens last van krimp. Daar zijn nu ook afspraken gemaakt over toekomstige fusies tussen het bijzonder en openbaar onderwijs, vertelt voorzitter Bert Tuk van de Christelijke Scholengroep (CSG) De Waard.



,,Tot nu toe is het hier nog niet nodig geweest om te fuseren'', vertelt hij. ,,Er is wel de afspraak dat als twee scholen in een dorp niet langer levensvatbaar zijn, we elkaar niet beconcurreren tot er een omvalt. Ook zullen we geen dorpen uitruilen. We kijken dan wat de beste oplossing is: een fusie, een samenwerkingsschool of een overname.''



Wetgeving

Juridisch is het nog wel lastig, ervaart bestuurder Henk de Kock van VCO De Kring (christelijk onderwijs) op Voorne-Putten. ,,De wetgeving wordt nu aangepast omdat deze problemen vaker spelen in het land. Maar de overheid zou best wat soepeler kunnen zijn.''



Op termijn zullen steeds meer scholen van verschillende signatuur kiezen voor samenwerking, is de verwachting van schoolbestuurders en directeuren. Directeur Martine Breukel van de Remix in Rockanje hoopt dat meer schoolbesturen die stap durven zetten. ,,Het is wel iets wat lef en durf nodig heeft want je komt hier en daar wat hobbels tegen. Het is juist dan de kunst om de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het kind centraal te stellen."