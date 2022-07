Steekpartij bij metrostation Slinge, één persoon gewond

Zeven kunstwer­ken van Jacques Tange onderweg naar Dubai spoorloos verdwenen: ‘Een jaar werk voor niets’

Een groot krat met daarin zeven peperdure schilderijen van de bekende Schiedamse kunstenaar Jacques Tange lijkt in het niets verdwenen. De kunstwerken waren onderweg naar een koper in Dubai, maar raakten in Parijs vermist.

9 juli